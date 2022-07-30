Эксперимент Казакевич, смена гражданства Жураускайте, первенец Поршневых: как проводят межсезонье российские биатлонисты

Ирина Казакевич провела контрольную тренировку с сильнейшими отечественными лыжниками в Малиновке и показала четвёртый результат. Светлана Миронова во время подготовительного этапа в Ижевске резко ответила подписчику, упрекнувшему её в завышенной самооценке. Лидия Жураускайте решилась на смену спортивного гражданства и в следующем сезоне будет выступать под флагом Литвы. А в семье Анастасии и Никиты Поршневых родилась дочь Майя. Как проходит межсезонье в биатлоне — в материале RT.

Несмотря на то что российские биатлонисты в следующем сезоне с большой долей вероятности не примут участия в соревнованиях под эгидой IBU, они продолжают дарить поклонникам массу поводов для обсуждений. Чего стоит хотя бы эксперимент Ирины Казакевич, которая провела сбор в Малиновке вместе с отечественными лыжниками.

Спортсменка даже приняла участие в контрольной тренировке группы Юрия Бородавко и показала четвёртое время, опередив Дарью Непряеву. Тем не менее она осталась довольна полученным опытом и поблагодарила коллег за тёплый приём.

«Мы тренируемся в одной команде, поэтому, конечно, общаемся со всеми, но с Александром Большуновым не так часто. Ребята тренируются намного сильнее. Мы находимся рядом в некоторых упражнениях на силовых занятиях, а с девчонками и Натальей Непряевой проводили совместные тренировки. Где-то мне удавалось за ними подержаться», — поделилась впечатлениями Казакевич в интервью Metaratings.

Другие отечественные биатлонисты обошлись без экспериментов и продолжают готовиться согласно плану. Особое внимание приковано к группе Артёма Истомина, в которой собрались как некоторые опытные спортсмены, так и большое количество талантливой молодёжи. В июне они работали в Раубичах вместе с подопечными Сергея Башкирова, а в июле переехали в Ижевск.

Помимо непосредственно набора формы, некоторые успели решить проблемы с винтовками. Например, Даниил Серохвостов заменил ложе оружия. Уроженец Барнаула говорил, что предыдущее было сделано ещё в 1999-м и изначально принадлежало чемпионке России Елене Шалиной.

Работа в Удмуртии, разумеется, не обходится и без шуток, которые помогают разрядить атмосферу и проще переносить серьёзные нагрузки. Так, после одного из занятий Серохвостов по просьбе журналистов нарисовал своего друга Карима Халили. Даниил изобразил партнёра без футболки, чтобы вышло красивее, но отметил, что пресс у того «слегка кривоват».

А вот Светлана Миронова, известная своим жёстким характером, резко ответила одному из подписчиков в социальных сетях. Это произошло во время общения с болельщиками в интернете. Пока у спортсменки спрашивали про сборы в Ижевске, наличие тату, красивую форму губ и любимые сериалы, всё шло хорошо. Однако, когда один из поклонников упрекнул девушку в завышенной самооценке, не соответствующей её результатам, она не сдержалась.

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«Зачем вас триггерит моё до хрена высокое мнение о себе?» — написала Миронова в ответ.

Молодые девушки предпочитают меньше времени уделять соцсетям и больше трудиться. Например, Анастасия Гореева, которая ранее, как и Казакевич, занималась под руководством Шашилова, призналась, что очень обрадовалась смене группы и в настоящий момент получает огромное удовольствие от работы с Истоминым и Виталием Норицыным.

«Они дополняют друг друга и составляют нам хороший план. Я чувствую, он мне подходит — получается полностью выполнять данную нагрузку, и я день изо дня расту как спортсмен. Видимо, предыдущий план мне не подходил, там было много ударной работы. Сейчас всё по-другому, и мне нравится, что за нами тотальный контроль — анализируется состояние, часто биохимия, кардиограмма. И если чуть-чуть что-то не то, сразу дают восстановиться», — рассказала Гореева в интервью «Чемпионату».

Между тем от деления на три группы больше всех пострадал даже не Шашилов, а старший тренер мужской сборной Юрий Каминский, который из ведущих подопечных сохранил только Эдуарда Латыпова. Неудивительно, что спустя некоторое время он аккуратно покритиковал кадровое решение. По его мнению, нужно чётко понимать, для чего это было сделано.

«Хотелось бы чётко понимать, зачем лучших спортсменов развели по разным группам подготовки. Основным показателем работы национальных команд являются результаты их лидеров. Возможно, произойдёт чудо и хотя бы кто-нибудь из наших выйдет на уровень Йоханнеса Бё… А пока у тренеров трудятся спортсмены нескольких уровней: поопытнее, помоложе и совсем молодые. Это предполагает многозадачность», — приводит слова наставника «Матч ТВ».

По признанию Каминского, он согласен готовить резерв для Истомина с прицелом на Олимпийские игры, но необходимо внятно сформулировать задачи всем специалистам.

«Важное предпочтение лишь одно: тренировать спортсменов сколько-нибудь продолжительный срок. Так уж я устроен: чем дольше знаю человека, тем качественнее с ним работаю, тем выше результаты. Со временем тренер и спортсмен начинают лучше понимать друг друга», — добавил тренер.

К счастью, рутину подготовки к новому сезону периодически разбавляют приятные новости о личной жизни тех или иных спортсменов. Например, обладательница золотой медали Универсиады Валерия Васнецова вышла замуж за коллегу Рустама Каюмова.

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А в другой биатлонной семье Анастасии и Никиты Поршневых появился на свет первенец — дочь Майя.

«Вот мы и встретились. Мы с Никитой уже заждались. Встречайте, Поршнева Майя Никитична. Родилась ровно в 40 недель, ни днём раньше, ни днём позже. Пунктуальная», — написала Анастасия.

Остальные члены сборной продолжают тренироваться и сохраняют надежду на скорый допуск до соревнований под эгидой IBU. Теоретически это может произойти уже на конгрессе международной федерации в сентябре. Согласно уставу организации, наложенное на россиян и белорусов отстранение перестанет действовать, если на конкретном заседании не будет принято иное решение.

Впрочем, многие в национальной команде уже сейчас ожидают худшее. В их числе тренер Виталий Норицын. Он считает, в грядущем сезоне отечественному коллективу не позволят выступить на Кубке мира.

«По команде видно, все к этому готовы, и все согласны соревноваться внутри России. Ни один человек не сказал: «Раз не будет международного сезона, тогда всё, я пошёл». Все готовы, все работают и развиваются», — подчеркнул специалист.

Тем более уже полностью известно расписание внутренних стартов. Помимо Кубка России, состоятся пять этапов Кубка Содружества с участием атлетов из Белоруссии и России.

При этом до последнего оставалось неясным, где состоится Новогодняя гонка, аналог знаменитой городской Рождественской гонки в Гельзенкирхене. Предполагалось, что её примут Москва или Ханты-Мансийск. Однако, по информации СМИ, это право неожиданно могут передать Рязани, где в 2015-м был открыт биатлонный комплекс «Алмаз».

Впрочем, не исключено, что некоторые отечественные стреляющие лыжники не согласятся довольствоваться малым и решатся на смену гражданства. Первой ласточкой в этом отношении оказалась Лидия Жураускайте. В конце июля соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Теперь уроженка Мурманска будет выступать за Литву и планирует поехать на Олимпийские игры-2026. Решение девушки оценили не все. Так, Каминский чуть ранее назвал смену гражданства атлетами «непатриотичным поступком».

Сама Жураускайте заявила, что в её случае речь о предательстве не идёт, поскольку в Прибалтике она будет получать даже меньше, чем в родном регионе.

«Меня пригласили в команду в мае 2020 года, когда ещё бушевал ковид, и по моему дальнейшему спортивному будущему было ничего непонятно. На меня вышел тренер команды, потом был разговор с президентом литовской федерации биатлона. Нашли меня в протоколах всероссийских соревнований. Просто увидели литовскую фамилию. Уже тогда мы стали собирать документы, и в марте 2021 года стало известно, что мне дадут гражданство, так как в Литве его получить очень сложно. Сразу после этого меня пригласили на сбор, и с мая 2021 года я уже тренировалась с литовской командой», — объяснила спортсменка.

Впрочем, в случае с Жураускайте говорить о серьёзной потере для России не приходится, ведь она не претендовала на попадание в сборную и не блистала даже на этапах Кубка страны.