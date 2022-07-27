Жураускайте — о смене гражданства: в Литве во мне больше заинтересованы

Биатлонистка Лидия Жураускайте высказалась о смене российского гражданства на литовское.

«Все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред. В Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело даже не в деньгах. Я просто хотела попробовать себя, тем более во мне действительно заинтересованы», — цитирует Жураускайте «Матч ТВ».

23-летняя биатлонистка из Мурманска призналась, что ей предложили переехать в Литву в мае 2020 года, когда ещё бушевал COVID-19. По словам Жураускайте, на неё вышла Литовская федерация биатлона.

«В марте 2021 года стало известно, что мне дадут гражданство. Сразу после этого меня пригласили на сбор, и с мая я уже тренировалась с литовской командой», — заключила она.

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ о выходе из гражданства России Жураускайте.

По информации СМИ, спортсменка планирует выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии за сборную Литвы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение Жураускайте выйти из гражданства России.