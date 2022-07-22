Васильев — о выходе Жураускайте из гражданства России: неощутимая потеря для нас
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«Я про неё знаю. Она подавала надежды, но пока результаты невпечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».
По его словам, в России достаточное количество спортсменов, которых надо раскрывать, потому что у многих хороший потенциал, но они находятся в тени. Он также отметил, что уход биатлонистки вряд ли сильно отразится на составе сборной команды.
По информации СМИ, спортсменка планирует выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии за сборную Литвы.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами.