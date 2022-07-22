Васильев — о выходе Жураускайте из гражданства России: неощутимая потеря для нас

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение биатлонистки Лидии Жураускайте выйти из гражданства России.

«Я про неё знаю. Она подавала надежды, но пока результаты невпечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

По его словам, в России достаточное количество спортсменов, которых надо раскрывать, потому что у многих хороший потенциал, но они находятся в тени. Он также отметил, что уход биатлонистки вряд ли сильно отразится на составе сборной команды.

По информации СМИ, спортсменка планирует выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии за сборную Литвы.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами.