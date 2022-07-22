Валуев призвал не осуждать спортсменов за смену гражданства

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«Не надо осуждать спортсменов за смену гражданства! Век спортсмена недолог. Тем более большинство из них ведут себя прилично. А иностранные провокаторы сейчас просто политизируют этот процесс. Не нужно акцентировать внимание на их заявлениях», — цитирует Валуева Sport24.

Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, поэтому вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова высказалась о возможной смене спортивного гражданства Андреем Рублёвым и Дарьей Касаткиной.