Морозова: Рублёва и Касаткину провоцировали на слова о смене гражданства

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Победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова высказалась о возможной смене спортивного гражданства Андреем Рублёвым и Дарьей Касаткиной.

«Я смотрела это интервью и могу сказать, что корреспондент провоцировал наших теннисистов. Он их выводил вопросами, толкал на заявления, это было нечестно со стороны корреспондента», — цитирует Морозову РИА Новости.

По её мнению, во время интервью теннисистов пытались вынудить говорить о том, что они не хотели обсуждать.

«У меня тоже в жизни были моменты, когда можно было попасться. Например, когда спрашивали меня про Солженицына. Всё зависит от журналиста», — сказала победительница «Ролан Гаррос» 1974 года.

Касаткина призналась в своей нетрадиционной ориентации. Также Рублёв и Касаткина не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на каминг-аут Касаткиной.

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