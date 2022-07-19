Тарасова отреагировала на каминг-аут Касаткиной

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая призналась в нетрадиционной ориентации.
Тарасова отреагировала на каминг-аут Касаткиной
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Обычно личная жизнь касается только того человека, которому она принадлежит. Если Даша решила это сказать, значит, она считает, что рядом с ней находятся люди, которые способны её понять! У меня всё это не вызывает никакого удивления», — цитирует Тарасову Sport24.

Она также подчеркнула, что не поддерживает и не осуждает теннисистку, так как это личная жизнь. По её словам, главное, что Касаткина хорошо играет в теннис.

18 июля Касаткина призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Также Андрей Рублёв и Касаткина не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

Ранее Рублёв прокомментировал резонансное интервью с ним и Касаткиной.

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