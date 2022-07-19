Рублёв прокомментировал резонансное интервью с ним и Касаткиной

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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о публикации интервью с ним и теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Рублёв прокомментировал резонансное интервью с ним и Касаткиной
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я не так часто о чём-либо прошу, но посмотреть это видео действительно важно. Мы старались показать, что теннис может быть больше, чем просто спортом. В текущей ситуации это особенно важно», — написал Рублёв в своих социальных сетях.

18 июля Касаткина призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Рублёв и Касаткина не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

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