Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Жураускайте

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Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте из Мурманска.
Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Жураускайте
  • РИА Новости

Об этом сообщается на портале правовой информации.

По информации СМИ, спортсменка планирует выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии за сборную Литвы.

16 июля депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова высказалась о возможной смене спортивного гражданства Андреем Рублёвым и Дарьей Касаткиной.

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