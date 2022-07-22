Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Жураускайте

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства России биатлонистки Лидии Жураускайте из Мурманска.

Об этом сообщается на портале правовой информации.

По информации СМИ, спортсменка планирует выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии за сборную Литвы.

16 июля депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее победительница Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде Ольга Морозова высказалась о возможной смене спортивного гражданства Андреем Рублёвым и Дарьей Касаткиной.