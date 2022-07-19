Майгуров: последние контакты Союза биатлонистов России с IBU были в мае

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил об отсутствии контактов с Международным союзом биатлонистов (IBU).
Майгуров: последние контакты Союза биатлонистов России с IBU были в мае
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Последние контакты с IBU были в мае. Мы постоянно получаем релизы от них, они выражали соболезнования по поводу смерти Игоря Малиновского. Но какого-то большего общения сейчас нет смысла делать», — цитирует главу СБР РИА Новости.

По словам Майгурова, СБР будет вкладываться в развитие инфраструктуры стадионов, на которых пройдут чемпионат и Кубок России.

IBU запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой, а также временно приостановил членство СБР в организации.

Ранее Майгуров объяснил, зачем Россия нужна IBU.

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