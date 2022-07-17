«Вся биатлонная семья скорбит»: чемпион мира среди юниоров Малиновский погиб при крушении вертолёта на Камчатке

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Ольга Теселько
Многократный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский погиб на Камчатке при крушении вертолёта, которым он управлял. Бывший спортсмен был профессиональным пилотом: он получил лётное удостоверение в апреле 2022 года и работал в родном Милькове. По словам экс-президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, погибший был выдающимся и одарённым спортсменом, но не смог в полной мере раскрыть свой талант из-за травм.
«Вся биатлонная семья скорбит»: чемпион мира среди юниоров Малиновский погиб при крушении вертолёта на Камчатке
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Известие о том, что частный вертолёт под управлением Игоря Малиновского не вышел на связь в назначенное время, пришло с Камчатки накануне, 16 июля. Поисково-спасательная операция была отложена из-за тёмного времени суток, и сохранялась надежда, что Robinson лишь совершил аварийную посадку. Однако в воскресенье было обнаружено место крушения — в 13 км от вулкана Узон. На борту, помимо пилота, находились двое пассажиров. Никто из них не выжил.

По данным СМИ, машина принадлежала компании «Взлёт» Владимира Малиновского — отца бывшего биатлониста.

«Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полётов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

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Для российского биатлона гибель 25-летнего талантливого спортсмена стала настоящим ударом.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит», — говорится в официальном сообщении Союза биатлонистов России.

По словам старшего тренера мужской сборной страны Юрия Каминского, в последние сутки команда пристально следила за новостями, надеясь, что худшие опасения не подтвердятся.

«Мы все сильно сожалеем. Он всё-таки был составной частью нашей мужской команды довольно долгое время, подавая большие надежды. Жалко прежде всего человека, а во вторую очередь — спортсмена. Насколько я знаю, он колебался — уходить из биатлона или нет, сконцентрироваться только на полётах или нет. Мог бы вполне вернуться, перезагрузился бы и выступал. Парень-то молодой ещё», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

В свою очередь, известный тренер Александр Касперович, недавно возглавивший сборную Санкт-Петербурга, отметил, что Малиновский всегда отличался позитивным настроением и желанием летать.

«Для нас это очень большая потеря. Тем более этот мальчик пришёл к нам совсем юным в команду. Прошёл подготовку, и практически, знаете, как родного ребёнка оторвали», — признался Касперович.

«Сожалеем, что случилось такое несчастье. Соболезнования всем. Очень сложно сейчас что-то говорить... Вся наша жизнь очень рискованная. Всякое может случиться. Не знаю даже, как там всё произошло. Просто не верю, что всё это случилось. Мы знали этого парня очень хорошо. И сейчас стоит перед глазами, как он впервые приехал к нам на сборы в Ульяновск. Всё сейчас летит в голове», — добавил он.

Бывший президент СБР Владимир Драчёв назвал случившееся трагедией для спорта и страны.

«Человек был выдающимся и одарённым в своём деле, всё-таки не так много пятикратных чемпионов мира, хоть и по юниорам. Настолько явно он был сильнее сверстников. К сожалению, выбрал профессию с большим риском. Будем скорбеть о прекрасном человеке», — заявил специалист.

Он отметил, что при переходе во взрослый спорт Малиновский выгорел. К тому же его развитию как биатлониста мешали травмы.

«Основной проблемой была спина. Это не давало человеку раскрыться, хотя трудился он больше, чем кто-либо другой. Нам очень жаль. Из спорта ушёл в прекрасную профессию, о которой мечтают многие мальчики с детства», — заметил Драчёв.

Соболезнования в соцсетях выразили многие отечественные спортсмены, в том числе Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Юлия Ступак.

Отец пилота выложил фотографию сына с лаконичной подписью: «Игорь. Ты всегда будешь живой».

«Это была мечта детства»

Игорь Малиновский родился в марте 1997 года в селе Мильково на Камчатке, там же начал заниматься сначала лыжными гонками, а потом биатлоном. Но парня всегда влекло небо. Его отец — профессиональный пилот, и сын хотел пойти по его стопам. «Это была моя мечта с детства», — говорил он.

В 17 лет юноша поступил в Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и, как потом признавался, собирался сосредоточиться на учёбе, а биатлон оставить в качестве хобби.

«Но так получилось, что на своих первых же выездных соревнованиях я здорово выступил, выполнил (норматив. — RT) мастера спорта и отобрался на первые международные соревнования. Благодаря этому я и продолжил биатлонное дело», — рассказывал спортсмен.

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На чемпионате мира среди юношей до 18 лет в 2016 году он завоевал три медали: золото и два серебра. Год спустя Игорь добавил в свою копилку три золотые награды юниорского первенства мира, а в следующем сезоне одержал на аналогичных соревнованиях ещё две победы. Одна из них была в эстафете, где он выступал вместе с нынешними сборниками Каримом Халили и Василием Томшиным.

Но, даже добиваясь значительных успехов в спорте, Малиновский не оставлял мыслей о лётной карьере.

«Понимаю, что стою перед выбором. Пока учусь, стараюсь заниматься биатлоном. Но в дальнейшем мечтаю стать всё же пилотом», — говорил он в одном из интервью.

Переход спортсмена из юниоров во взрослые соревнования сложился не слишком успешно. Лучшим его результатом на этапах Кубка мира стало 61-е место в спринте в 2018 году. Не всё гладко шло и в учёбе из-за необходимости совмещать её с турнирами и сборами — Игорь даже брал академический отпуск. В итоге молодому человеку пришлось сделать окончательный выбор.

«В один из ненастных дней во время учебно-тренировочного сбора я проснулся с желанием летать. Это было видение или что-то вроде того, где мне было сказано: если ты сейчас не успеешь закончить свой лётный колледж, то не успеешь уже никогда. Не сможешь получить своё долгожданное пилотское удостоверение и вообще пилотом вряд ли когда-нибудь уже станешь», — рассказывал Малиновский в интервью порталу KamchatkaMedia.

«Я проснулся и задумался: спорт — это, конечно, классно, но рано или поздно ему приходит конец. А дальше что? А дальше-то я хотел быть пилотом. Пилоты, впрочем, как и спортсмены, люди суеверные, поэтому я поддался этому провидению и переключился на авиацию», — добавил он.

В последний раз на биатлонную трассу спортсмен выходил в январе 2021 года. А минувшей весной окончил наконец лётное училище и получил удостоверение пилота. При этом он не собирался расставаться с биатлоном окончательно: планировал поддерживать форму и выступать на краевых соревнованиях. А работать хотел только на Камчатке.

«Где родился, там и пригодился. Тем более я чувствую, что могу внести свой вклад и принести пользу людям. Много идей, много амбиций, будем пробовать», — говорил молодой человек.

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