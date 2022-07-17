«Вся биатлонная семья скорбит»: чемпион мира среди юниоров Малиновский погиб при крушении вертолёта на Камчатке

Многократный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский погиб на Камчатке при крушении вертолёта, которым он управлял. Бывший спортсмен был профессиональным пилотом: он получил лётное удостоверение в апреле 2022 года и работал в родном Милькове. По словам экс-президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, погибший был выдающимся и одарённым спортсменом, но не смог в полной мере раскрыть свой талант из-за травм.

Известие о том, что частный вертолёт под управлением Игоря Малиновского не вышел на связь в назначенное время, пришло с Камчатки накануне, 16 июля. Поисково-спасательная операция была отложена из-за тёмного времени суток, и сохранялась надежда, что Robinson лишь совершил аварийную посадку. Однако в воскресенье было обнаружено место крушения — в 13 км от вулкана Узон. На борту, помимо пилота, находились двое пассажиров. Никто из них не выжил.

По данным СМИ, машина принадлежала компании «Взлёт» Владимира Малиновского — отца бывшего биатлониста.

«Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полётов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

Для российского биатлона гибель 25-летнего талантливого спортсмена стала настоящим ударом.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит», — говорится в официальном сообщении Союза биатлонистов России.

По словам старшего тренера мужской сборной страны Юрия Каминского, в последние сутки команда пристально следила за новостями, надеясь, что худшие опасения не подтвердятся.

«Мы все сильно сожалеем. Он всё-таки был составной частью нашей мужской команды довольно долгое время, подавая большие надежды. Жалко прежде всего человека, а во вторую очередь — спортсмена. Насколько я знаю, он колебался — уходить из биатлона или нет, сконцентрироваться только на полётах или нет. Мог бы вполне вернуться, перезагрузился бы и выступал. Парень-то молодой ещё», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

В свою очередь, известный тренер Александр Касперович, недавно возглавивший сборную Санкт-Петербурга, отметил, что Малиновский всегда отличался позитивным настроением и желанием летать.

«Для нас это очень большая потеря. Тем более этот мальчик пришёл к нам совсем юным в команду. Прошёл подготовку, и практически, знаете, как родного ребёнка оторвали», — признался Касперович.

«Сожалеем, что случилось такое несчастье. Соболезнования всем. Очень сложно сейчас что-то говорить... Вся наша жизнь очень рискованная. Всякое может случиться. Не знаю даже, как там всё произошло. Просто не верю, что всё это случилось. Мы знали этого парня очень хорошо. И сейчас стоит перед глазами, как он впервые приехал к нам на сборы в Ульяновск. Всё сейчас летит в голове», — добавил он.

Бывший президент СБР Владимир Драчёв назвал случившееся трагедией для спорта и страны.

«Человек был выдающимся и одарённым в своём деле, всё-таки не так много пятикратных чемпионов мира, хоть и по юниорам. Настолько явно он был сильнее сверстников. К сожалению, выбрал профессию с большим риском. Будем скорбеть о прекрасном человеке», — заявил специалист.

Он отметил, что при переходе во взрослый спорт Малиновский выгорел. К тому же его развитию как биатлониста мешали травмы.

«Основной проблемой была спина. Это не давало человеку раскрыться, хотя трудился он больше, чем кто-либо другой. Нам очень жаль. Из спорта ушёл в прекрасную профессию, о которой мечтают многие мальчики с детства», — заметил Драчёв.

Соболезнования в соцсетях выразили многие отечественные спортсмены, в том числе Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Юлия Ступак.

Отец пилота выложил фотографию сына с лаконичной подписью: «Игорь. Ты всегда будешь живой».

«Это была мечта детства»

Игорь Малиновский родился в марте 1997 года в селе Мильково на Камчатке, там же начал заниматься сначала лыжными гонками, а потом биатлоном. Но парня всегда влекло небо. Его отец — профессиональный пилот, и сын хотел пойти по его стопам. «Это была моя мечта с детства», — говорил он.

В 17 лет юноша поступил в Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и, как потом признавался, собирался сосредоточиться на учёбе, а биатлон оставить в качестве хобби.

«Но так получилось, что на своих первых же выездных соревнованиях я здорово выступил, выполнил (норматив. — RT) мастера спорта и отобрался на первые международные соревнования. Благодаря этому я и продолжил биатлонное дело», — рассказывал спортсмен.

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На чемпионате мира среди юношей до 18 лет в 2016 году он завоевал три медали: золото и два серебра. Год спустя Игорь добавил в свою копилку три золотые награды юниорского первенства мира, а в следующем сезоне одержал на аналогичных соревнованиях ещё две победы. Одна из них была в эстафете, где он выступал вместе с нынешними сборниками Каримом Халили и Василием Томшиным.

Но, даже добиваясь значительных успехов в спорте, Малиновский не оставлял мыслей о лётной карьере.

«Понимаю, что стою перед выбором. Пока учусь, стараюсь заниматься биатлоном. Но в дальнейшем мечтаю стать всё же пилотом», — говорил он в одном из интервью.

Переход спортсмена из юниоров во взрослые соревнования сложился не слишком успешно. Лучшим его результатом на этапах Кубка мира стало 61-е место в спринте в 2018 году. Не всё гладко шло и в учёбе из-за необходимости совмещать её с турнирами и сборами — Игорь даже брал академический отпуск. В итоге молодому человеку пришлось сделать окончательный выбор.

«В один из ненастных дней во время учебно-тренировочного сбора я проснулся с желанием летать. Это было видение или что-то вроде того, где мне было сказано: если ты сейчас не успеешь закончить свой лётный колледж, то не успеешь уже никогда. Не сможешь получить своё долгожданное пилотское удостоверение и вообще пилотом вряд ли когда-нибудь уже станешь», — рассказывал Малиновский в интервью порталу KamchatkaMedia.

«Я проснулся и задумался: спорт — это, конечно, классно, но рано или поздно ему приходит конец. А дальше что? А дальше-то я хотел быть пилотом. Пилоты, впрочем, как и спортсмены, люди суеверные, поэтому я поддался этому провидению и переключился на авиацию», — добавил он.

В последний раз на биатлонную трассу спортсмен выходил в январе 2021 года. А минувшей весной окончил наконец лётное училище и получил удостоверение пилота. При этом он не собирался расставаться с биатлоном окончательно: планировал поддерживать форму и выступать на краевых соревнованиях. А работать хотел только на Камчатке.

«Где родился, там и пригодился. Тем более я чувствую, что могу внести свой вклад и принести пользу людям. Много идей, много амбиций, будем пробовать», — говорил молодой человек.