Губерниев — о гибели Малиновского: это огромная потеря для всех нас

Известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.

«Это огромная потеря для всех нас. Я парня очень любил, следил за ним, очень радовался его успехам в биатлоне. В полной мере себя реализовать Игорь, конечно, не сумел», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По словам журналиста, Малиновский никогда не скрывал, что грезит небом. Губерниев назвал смерть биатлониста огромной трагедией для любителей биатлона.

Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь.

Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.

Спортсмен был многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но не смог проявить себя на взрослом уровне. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель Малиновского.