В СБР выразили соболезнования в связи со смертью Малиновского

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с гибелью пятикратного чемпиона мира по биатлону среди юниоров Игоря Малиновского.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в Telegram-канале СБР.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь.

Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.

Спортсмен был многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но не смог проявить себя на взрослом уровне. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель Малиновского.