В СБР выразили соболезнования в связи со смертью Малиновского
- РИА Новости
«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в Telegram-канале СБР.
Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь.
Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.
Спортсмен был многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но не смог проявить себя на взрослом уровне. Отец Игоря — пилот вертолёта.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель Малиновского.