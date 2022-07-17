Тихонов — о Малиновском: он был лучшим молодым биатлонистом страны

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель пятикратного чемпиона мира по биатлону среди юниоров Игоря Малиновского.

«Очень жаль. Мои соболезнования родным и близким погибших. Игорь рано закончил с биатлоном, толком не начав свою карьеру. Он своеобразный парень — показывал такие серьёзные результаты и вдруг так быстро закончил. Мне жаль. Он был лучшим молодым биатлонистом страны!» — приводит слова Тихонова Sport24.

Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь.

Малиновский был многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но не смог проявить себя на взрослом уровне. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее сообщалось, что три человека, включая пилота, Малиновского, которые находились на борту разбившегося на Камчатке вертолёта Robinson, погибли.