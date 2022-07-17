Все находящиеся на борту разбившегося вертолёта Малиновского погибли

Три человека, включая пилота, пятикратного чемпиона мира по биатлону среди юниоров Игоря Малиновского, которые находились на борту разбившегося на Камчатке вертолёта Robinson, погибли.

«Пропавший борт обнаружен попутным вертолётом днём 17 июля в районе перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», — приводит слова пресс-службы МЧС ТАСС.

В экстренных службах отметили, что среди причин крушения рассматриваются ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта.

Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели обнаружили сгоревший вертолёт Robinson, которым управлял Малиновский.