Пропавший вертолёт под управлением Малиновского найден сгоревшим

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели обнаружили сгоревший вертолёт «Робинсон», которым управлял пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт «Робинсон», который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал Солодов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в день крушения в том районе наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная погода для полётов. По его словам, компетентные органы проведут расследование и выяснят обстоятельства падения вертолёта.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь.

Малиновский является многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но пока не смог проявить себя на взрослом уровне. Он уже давно увлекается авиацией. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее первый вице-президент СБР Алексей Нуждов прокомментировал информацию о том, что с радаров на Камчатке пропал вертолёт, за штурвалом которого находился Малиновский.