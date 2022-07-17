Пропавший вертолёт под управлением Малиновского найден сгоревшим

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели обнаружили сгоревший вертолёт «Робинсон», которым управлял пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт «Робинсон», который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — написал Солодов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в день крушения в том районе наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная погода для полётов. По его словам, компетентные органы проведут расследование и выяснят обстоятельства падения вертолёта.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь.

Малиновский является многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но пока не смог проявить себя на взрослом уровне. Он уже давно увлекается авиацией. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее первый вице-президент СБР Алексей Нуждов прокомментировал информацию о том, что с радаров на Камчатке пропал вертолёт, за штурвалом которого находился Малиновский.

 

 

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