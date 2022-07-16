В СБР отреагировали на пропажу вертолёта с биатлонистом Малиновским
- РИА Новости
«Слышу об этом впервые. На данный момент я не нахожусь в России, не могу это как-то прокомментировать. Не знаю, как на это реагировать. Не хочется раньше времени ничего называть», — цитирует Нуждова Sport24.
Он также подчеркнул, что организация будет следить за ситуацией.
«Может, информация не соответствует действительности. Надо сначала понять, что произошло, проверить это, а уже потом комментировать. Будем выяснять, что произошло на самом деле», — заключил Нуждов.
Малиновский является многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но пока не смог проявить себя на взрослом уровне. Он уже давно увлекается авиацией. Отец Игоря — пилот вертолёта.
Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson под управлением биатлониста Малиновского пропал на Камчатке.