В СБР отреагировали на пропажу вертолёта с биатлонистом Малиновским

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Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал информацию о том, что с радаров на Камчатке пропал вертолёт, за штурвалом которого находился пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.
В СБР отреагировали на пропажу вертолёта с биатлонистом Малиновским
  • РИА Новости

«Слышу об этом впервые. На данный момент я не нахожусь в России, не могу это как-то прокомментировать. Не знаю, как на это реагировать. Не хочется раньше времени ничего называть», — цитирует Нуждова Sport24.

Он также подчеркнул, что организация будет следить за ситуацией.

«Может, информация не соответствует действительности. Надо сначала понять, что произошло, проверить это, а уже потом комментировать. Будем выяснять, что произошло на самом деле», — заключил Нуждов.

Малиновский является многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но пока не смог проявить себя на взрослом уровне. Он уже давно увлекается авиацией. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson под управлением биатлониста Малиновского пропал на Камчатке.

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