Вертолёт Robinson под управлением биатлониста Малиновского пропал на Камчатке

Пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский находился за штурвалом вертолёта Robinson, который пропал на Камчатке.

«Вертолёт вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — цитирует собеседника ТАСС.

Собеседник также подчеркнул, что поиски вертолёта начнутся с наступлением светлого времени суток, и в них планируют задействовать самолёт Ан-26.

Малиновский является многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но пока не смог проявить себя на взрослом уровне. Он уже давно увлекается авиацией. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков планирует продолжить работу со сборной Китая.