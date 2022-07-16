Вертолёт Robinson под управлением биатлониста Малиновского пропал на Камчатке
- Legion-Media
«Вертолёт вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека», — цитирует собеседника ТАСС.
Собеседник также подчеркнул, что поиски вертолёта начнутся с наступлением светлого времени суток, и в них планируют задействовать самолёт Ан-26.
Малиновский является многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров, но пока не смог проявить себя на взрослом уровне. Он уже давно увлекается авиацией. Отец Игоря — пилот вертолёта.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков планирует продолжить работу со сборной Китая.