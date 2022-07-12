Олимпийский чемпион Крюков планирует продолжить работу со сборной Китая

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков дал понять, что, возможно, продолжит работу со сборной Китая.

«Да, вроде бы продолжу работу с китайской национальной командой. Точно ещё не известно, всё зависит от китайской стороны. Контракта ещё нет, но на словах мы уже договорились», — цитирует Крюкова РИА Новости.

По его словам, контракт будет рассчитан на следующий олимпийский цикл. Крюков сообщил, что сроки его возвращения в Китай зависят от визы и авиабилетов.

«С этим сейчас большие проблемы. Занимаюсь этим, насколько это возможно», — заключил трёхкратный чемпион мира.

Крюков работает тренером сборной Китая с осени 2020 года.

Ранее он допустил, что может начать работу в сборной России по биатлону.