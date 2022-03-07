Крюков допустил, что может начать работу в сборной России по биатлону

Олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков, который является тренером китайских лыжников, рассказал, что может войти в тренерский штаб национальной команды России по биатлону.

«Продолжаю вести Ван Цяна: пишу ему план, настраиваю на гонки, мы созваниваемся. Но это всё без контракта», — цитирует Крюкова ТАСС.

По его словам, нового предложения от китайской стороны ему не поступало.

«Разговаривал с Юрием Каминским, может быть, пойду к нему. В биатлоне лыжная подготовка, по большому счёту, практически та же, хотя и есть нюансы. Или просто годик поваляюсь — отдохну. После Китая надо восстановить силы», — добавил Крюков.

Последние два сезона Крюков являлся тренером спринтерской группы сборной Китая, а его контракт истёк в феврале. Ван Цян, которого он консультирует, на прошлой неделе принёс Китаю первую медаль на этапах Кубка мира.

Ранее трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев назвал некорректным решение IBU отстранить российских биатлонистов.