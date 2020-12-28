Бабиков, Малиновский и Стрельцов вошли в состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону

Пресс-служба Союза биатлонистов России огласила состав мужской национальной команды на январские этапы Кубка мира по биатлону.

В состав сборной на основании результатов декабрьских этапов были включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев. По итогам чемпионата и Кубка России в Чайковском состав сборной пополнили Кирилл Стрельцов и Игорь Малиновский, а Антон Бабиков включён в состав сборной тренерским решением.

В январе пройдут три этапа: два — в немецком Оберхофе (с 4 по 10 и с 11 по 17 января) и один — в итальянском Антхольце (с 18 по 24 января).

К выступлению на двух стартовых этапах Кубка IBU, которые пройдут в немецком Арбере (11—17 и 18—23 января), по решению тренерского штаба будут готовиться Семён Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.

Ранее сообщалось, что Куклина, Гербулова и Носкова вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира.