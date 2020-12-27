Биатлонистки Куклина, Гербулова и Носкова вошли в состав сборной России на январские этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) огласила состав женской национальной команды на январские этапы Кубка мира по биатлону.

В состав сборной на основании результатов декабрьских этапов были включены Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова. По итогам чемпионата и Кубка России в Чайковском состав сборной пополнили Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.

В январе пройдут три этапа: два — в немецком Оберхофе (с 4 по 10 и с 11 по 17 января) и один — в итальянском Антхольце (с 18 по 24 января).

К выступлению на двух стартовых этапах Кубка IBU, которые пройдут в немецком Арбере (11—17 и 18—23 января), по решению тренерского штаба будут готовиться Татьяна Акимова и Тамара Воронина, юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко, а также Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что руководство СБР не понимает масштаба катастрофы в биатлоне.