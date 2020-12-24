Драчёв заявил, что руководство СБР не понимает масштаба катастрофы в биатлоне

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подверг критике нынешнее положение дел в этом виде спорта.
Драчёв заявил, что руководство СБР не понимает масштаба катастрофы в биатлоне
  • РИА Новости

В своём Instagram функционер поздравил Ларису Куклину с победой на чемпионате России. Один из подписчиков ответил на это, что «победы ценят только на Кубке и чемпионате мира, на Олимпиаде».

«Вы, конечно, правы! Но самое плохое, что не хотят перемен и не понимают масштаба катастрофы! Думают, заменим тренера — и всё само пройдёт. Нет! Это не проблема одного или двух лет, это проблема как минимум десяти лет! И править надо всю систему! Я это начал делать, но, к сожалению, эта команда саботировала все перемены! Перемены в биатлоне, видимо, не нужны!» — написал Драчёв.

Ранее он заявил, что в сборную России нужно привлекать молодёжь.

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