Драчёв считает, что в сборную России нужно привлекать молодёжь

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Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что видит решение проблем национальной команды в привлечении молодых спортсменов.

«Нужно привлекать молодёжь. Есть три-четыре спортсмена, которые способны приносить очки в зачёт Кубка наций. Остаётся ещё два-три места, на которые лучше пригласить молодёжь, которая имеет возможность для роста. Это тенденция мирового биатлона, надо как можно раньше давать возможность биатлонистам выступать в Кубке мира. У нас было по 25 спортсменов в мужском и женском составах, на виду были все юниоры. Все их данные были в единой базе, на основе которой можно понять, кто может себя проявить. В итоге всё это разрушили, а сейчас всё начинается с самого начала. Молодых нужно было сразу привлекать к работе. Что нам даст 60-е место Семёна Сучилова? Пускай лучше его место займёт Даниил Серохвостов. Надо смотреть в будущее, а сейчас этого просто нет. Посмотрите на сборную Швеции, там сейчас на первых ролях молодые», — цитирует Драчёва ТАСС. 

Биатлонисты сборной России уже 39 гонок подряд не могут завоевать медали на Кубке мира. 

Ранее были названы восемь биатлонистов, которые войдут в состав сборной России на январские этапы КМ.

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