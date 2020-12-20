Названы восемь биатлонистов, которые войдут в состав сборной России на январские этапы КМ

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил восьмерых спортсменов, которые примут участие в январских этапах Кубка мира.

Как сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР), в состав женской команды войдут Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева. У мужчин честь страны будут защищать Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Ещё шестеро биатлонистов будут определены согласно критериям отбора СБР.

В январе пройдут два этапа в Оберхофе (8—10 января и 13—17 января) и один — в Антерсельве (21—24 января).

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