Майгуров: российские биатлонисты не подавали запросов о смене гражданства

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что российские спортсмены пока не подавали запросов о смене спортивного гражданства.
Майгуров: российские биатлонисты не подавали запросов о смене гражданства
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Вопросов о смене гражданства со стороны наших спортсменов пока не поступало. Надеюсь, и не будет», — цитирует Майгурова РИА Новости.

Глава СБР дал понять, что обратного процесса по возвращению выступавших за Украину Екатерины Бех и Оксаны Москаленко пока нет.

«Если они захотят вернуться в сборную России, мы не видим проблем», — добавил Майгуров.

Бех, Москаленко и Ольга Абрамова, в 2018 году сменившие российское спортивное гражданство на украинское, были уволены Министерством по делам молодёжи и спорта Украины из сборной по биатлону.

Теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

Напомним, что Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, поэтому вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских атлетов из-за ситуации на Украине. 

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российских теннисистов Андрея Рублёва и Дарьи Касаткиной.

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