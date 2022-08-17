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Васильев резко высказался о рекомендации IBU продлить отстранение россиян

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на рекомендацию исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.
Васильев резко высказался о рекомендации IBU продлить отстранение россиян
  • РИА Новости

«Они в принципе не могут иметь своей точки зрения, а уж тем более её высказывать. Это чревато для них последствиями, репрессиями. Причём в духе самых тяжёлых времён советского периода, когда инакомыслие каралось очень жёстко. Они, к сожалению, не умеют извлекать уроки из истории и наступают на те же грабли, через которые нашему народу пришлось пройти, хоть они и позиционируют себя как демократическое общество», — заявил Васильев в интервью RT.

Он также считает, что члены организации боятся выступать в защиту России.

«Там нет никакой свободы слова. Даже те люди в международной федерации, кто действительно думает по-другому (а таких немало), не могут открыто высказаться и в лучшем случае молчат, а в худшем обязаны выступать против России. Поэтому рассчитывать на что-то позитивное не приходится. Но такая обстановка сейчас. Вся эта пена сойдёт через некоторое время. Закончится тем, что жители западных государств выйдут на улицы и скажут: «Хватит! С Россией надо идти договариваться!» Только в этот момент закончится вся эпопея и со спортом», — заключил Васильев.

Ранее в СБР заявили, что рекомендации IBU всё так же лицемерны и наносят вред мировому биатлону.

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