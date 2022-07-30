В Федерации бокса России заявили, что спортсменов лишили возможности отбора на Олимпиаду

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщил, что россиян лишили возможности участвовать в квалификационных соревнованиях на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Российские боксёры не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях. Нарушена ранее утверждённая мировая система квалификации, то есть отбора боксёров на Игры в Париже», — цитирует Кириенко ТАСС.

Он добавил, что неясно, в какие сроки и на какие соревнования российские боксёры будут отбираться.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее в IBA отказались комментировать выход украинки Дианы Петренко на награждение с флагом «Азова».