В Федерации бокса России заявили, что спортсменов лишили возможности отбора на Олимпиаду
«Российские боксёры не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях. Нарушена ранее утверждённая мировая система квалификации, то есть отбора боксёров на Игры в Париже», — цитирует Кириенко ТАСС.
Он добавил, что неясно, в какие сроки и на какие соревнования российские боксёры будут отбираться.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.
Ранее в IBA отказались комментировать выход украинки Дианы Петренко на награждение с флагом «Азова».