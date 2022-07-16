Терюшков отреагировал на критику Тарасовой в свой адрес

Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил на критику заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в свой адрес.

«Мне странно слышать от Татьяны Анатольевны подобные заявления, потому что её заслуженный, уважаемый во всём мире отец, человек, который, по сути, основал хоккей, всегда поддерживал свою страну», — цитирует Терюшкова РБК.

Напомним, что Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала глупостью предложение приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.