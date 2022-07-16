Роднина назвала глупостью предложение приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
- РИА Новости
«Считаю, это очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошёл. Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018-го была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан — это дружественная нам страна. И что, теперь её уличить в госизмене? Это абсолютно безграмотное и популистское заявление», — заявила Роднина «Матч ТВ».
Рыбакина в финальном матче Уимблдона-2022 со счётом 3:6, 6:2, 6:3 нанесла поражение Жабер и впервые в карьере одержала победу на турнире Большого шлема.
Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Ранее депутат Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.