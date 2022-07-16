Роднина назвала глупостью предложение приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

«Считаю, это очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошёл. Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018-го была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан — это дружественная нам страна. И что, теперь её уличить в госизмене? Это абсолютно безграмотное и популистское заявление», — заявила Роднина «Матч ТВ».

Рыбакина в финальном матче Уимблдона-2022 со счётом 3:6, 6:2, 6:3 нанесла поражение Жабер и впервые в карьере одержала победу на турнире Большого шлема.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее депутат Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.