Рыбакину пригласили принять участие в турнире WTA в Санкт-Петербурге

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Генеральный директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге Александр Медведев прокомментировал победу Елены Рыбакиной в Открытом чемпионате Великобритании 2022 года.
Рыбакину пригласили принять участие в турнире WTA в Санкт-Петербурге
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Восхождение Рыбакиной началось как раз в Петербурге. Мы очень гордимся, что Елена, родившаяся в Москве, выросшая в Петербурге и представляющая дружественный нам Казахстан, добилась такого успеха. Я хочу поздравить Рыбакину и пожелать, чтобы она побеждала и дальше, чтобы мы её обязательно увидели в Санкт-Петербурге, ждём её», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его мнению, Рыбакина добилась победы в финале Уимблдона в «труднейшей борьбе против сильнейшей теннисистки Онс Жабер из Туниса».

Рыбакина в финальном матче Уимблдона-2022 со счётом 3:6, 6:2, 6:3 нанесла поражение Жабер и впервые в карьере одержала победу на турнире Большого шлема.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Рыбакиной на Уимблдонском турнире.

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