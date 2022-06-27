Сёмин назвал неожиданностью уход Хачатурянца с поста главы РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для меня эта новость — неожиданность. У него в целом всё хорошо получалось. Он сделал хорошую организацию проведения чемпионата России», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал данную должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.

Ранее сообщалось, что Алаев назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.