Источник: экс-нападающий «Атлетико» Суарес может продолжить карьеру в «Аталанте»

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Бывший нападающий «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в итальянской «Аталанте».

Как сообщает Marca, руководство клуба ведёт переговоры с окружением игрока. Отмечается, что проблемой могут стать высокие финансовые требования 35-летнего футболиста.

Напомним, что Суарес присоединился к «Атлетико» в 2020 году. В текущем сезоне форвард принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опроверг новость о своём возможном уходе из клуба.

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