«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ
- globallookpress.com
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 94:82.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джонатан Мотли, набравший 33 очка. В составе армейцев 19 баллов в свой актив записал Уильям Клайберн.
Таким образом, южане сократили отставание в серии — 1:2. Четвёртый матч между командами состоится 12 мая в Краснодаре.
Ранее сообщалось, что «Зенит» одолел УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.