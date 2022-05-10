«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 94:82.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Джонатан Мотли, набравший 33 очка. В составе армейцев 19 баллов в свой актив записал Уильям Клайберн.

Таким образом, южане сократили отставание в серии — 1:2. Четвёртый матч между командами состоится 12 мая в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одолел УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.