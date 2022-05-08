«Зенит» одолел УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

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Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом во втором матче в полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
«Зенит» одолел УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 76:67.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник сине-бело-голубых Билли Бэрон, набравший 18 очков. У гостей 13 баллов в свой актив записал Марио Хезонья.

Таким образом, «Зенит» восстановил счёт в серии — 1-1. Третий матч между командами состоится 11 мая в Казани.

Ранее в ЦСКА прокомментировали информацию об уходе Димитриса Итудиса с поста главного тренера.

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