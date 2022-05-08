«Зенит» одолел УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ
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Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 76:67.
Самым результативным баскетболистом матча стал защитник сине-бело-голубых Билли Бэрон, набравший 18 очков. У гостей 13 баллов в свой актив записал Марио Хезонья.
Таким образом, «Зенит» восстановил счёт в серии — 1-1. Третий матч между командами состоится 11 мая в Казани.
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