«Зенит» одолел УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом во втором матче в полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 76:67.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник сине-бело-голубых Билли Бэрон, набравший 18 очков. У гостей 13 баллов в свой актив записал Марио Хезонья.

Таким образом, «Зенит» восстановил счёт в серии — 1-1. Третий матч между командами состоится 11 мая в Казани.

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