В ЦСКА прокомментировали информацию об уходе Итудиса с поста главного тренера

В пресс-службе баскетбольного ЦСКА отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Димитрис Итудис может покинуть свой пост.

«Мы не комментируем слухи. У Итудиса контракт с ЦСКА до лета 2023 года», — приводит сообщение пресс-службы армейцев «Матч ТВ».

По информации греческих СМИ, в следующем сезоне 51-летний специалист возглавит турецкий «Фенербахче».

Итудис работает с москвичами с 2014-го. Под его руководством ЦСКА дважды становился обладателем Евролиги и шесть раз — чемпионом Единой лиги ВТБ.

Ранее Евролига принесла извинения судье, которого не назначали на матчи из-за бороды.