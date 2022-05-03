Евролига принесла извинения судье, которого не назначали на матчи из-за бороды
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«Неофициальные требования в отношении волос на лице и других видимых элементов тела были обычной практикой в различных видах спорта на протяжении многих лет. Рекомендация г-на Барта не носить бороду была ошибкой, и извинения, принесённые Евролигой в апреле 2022 года, были им приняты», — говорится в заявлении Евролиги, которое приводит Basket News.
Также в заявлении сообщалось, что дискриминация любого рода из-за внешнего вида неприемлема и не может ограничивать работу человека в любой сфере.
Ранее в Госдуме назвали дискриминацией решения УЕФА против российского футбола.