Евролига принесла извинения судье, которого не назначали на матчи из-за бороды

Баскетбольная Евролига выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с немецким судьёй Бенджамином Бартом, который заявил, что организация перестала назначать его на свои матчи из-за отказа сбрить бороду.

«Неофициальные требования в отношении волос на лице и других видимых элементов тела были обычной практикой в различных видах спорта на протяжении многих лет. Рекомендация г-на Барта не носить бороду была ошибкой, и извинения, принесённые Евролигой в апреле 2022 года, были им приняты», — говорится в заявлении Евролиги, которое приводит Basket News.

Также в заявлении сообщалось, что дискриминация любого рода из-за внешнего вида неприемлема и не может ограничивать работу человека в любой сфере.

Ранее в Госдуме назвали дискриминацией решения УЕФА против российского футбола.