Шанс Северной Македонии, трудности Австралии и битва Сенегала с Египтом: чем интересна концовка квалификации ЧМ-2022

29 марта определятся обладатели ещё девяти путёвок на чемпионат мира по футболу — 2022. В Европе в финале стыков Польша примет Швецию, а Португалия — Северную Македонию, сенсационно выбившую из борьбы Италию. В Северной Америке США и Мексика с большой долей вероятности составят компанию Канаде, впервые за 36 лет отобравшейся на мундиаль. В Южной Америке и Азии шесть сборных поборются за попадание в стыки, а в Африке состоятся пять решающих встреч.

Европа

Отобрались на чемпионат мира: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия

Осталось путёвок: три.

В Старом Свете три последние путёвки в финальную стадию первенства планеты в плей-офф разыграли 12 команд. Во вторник, 29 марта, определятся обладатели двух из них. Сборная Северной Македонии, на предыдущей стадии сенсационно выбившая из борьбы действующих чемпионов Европы итальянцев, постарается сотворить ещё одно чудо в противостоянии с Португалией.

Терять подопечным Благойи Милевски нечего. Если они потерпят поражение на выезде от одного из законодателей мод континента, их никто не упрекнёт. Если же одержат победу, станут национальными героями, ведь скромный коллектив ни разу в истории не попадал на мундиаль и занимает лишь 67-е место в рейтинге ФИФА.

Что касается португальцев, их можно назвать специалистами по стыкам, ведь на два ЧМ из трёх последних «европейские бразильцы» пробились именно через раунд плей-офф. В 2009-м они оказались сильнее Боснии и Герцеговины, а в 2014-м — Швеции.

Скандинавы вовсе третий раз подряд принимают участие в стыках в квалификации первенства планеты. В полуфинале они в добавленное время вырвали победу над Чехией, а теперь в Хожуве встретятся с Польшей. В отличие от соперника, хозяева на прошлой неделе из-за снятия России обошлись товарищеским матчем с Шотландией.

Однако серьёзно понизить их шансы на итоговый успех способно отсутствие главной звезды Роберта Левандовски. Нападающий «Баварии» в последней игре на поле не вышел. Сообщается, что он ощущает дискомфорт в колене и работает по индивидуальной программе.

А вот обладатель третьей путёвки на ЧМ-2022 от Европы станет известен только в июне из-за вынужденного переноса встреч Украины. Соседям сначала предстоит помериться силами с Шотландией, а в случае победы — с Уэльсом, обыгравшим Австрию благодаря дублю Гарета Бэйла.

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Азия

Отобрались: Катар, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия .

Осталось путёвок: одна сборная сыграет стыковой матч с представителем Южной Америки.

В Азии уже известны все команды, напрямую пробившиеся на мундиаль. Ими стали Катар, Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия. Австралия же второй раз подряд вынуждена будет отбираться на ЧМ через стыки. Домашнее поражение от японцев не позволило подопечным Грэма Арнольда подняться выше третьей позиции в группе B.

А вот в секстете А за неё развернётся упорная борьба. Надежду на попадание в плей-офф сохраняют ОАЭ (9 очков), Ирак (8) и Ливан (6). При этом в случае равенства первым дополнительным показателем, согласно регламенту ФИФА, станет разница забитых и пропущенных мячей.

Шансы Ливана на продолжение борьбы минимальные, поскольку команде требуется не только на выезде обыгрывать Иран, но и дожидаться поражения конкурентов.

У ОАЭ соперник также непростой — Южная Корея, однако коллектив под руководством известного специалиста из Нидерландов Берта ван Марвейка сыграет дома в Дубае и постарается сотворить сенсацию. Должно добавить оптимизма местным болельщикам и достойное поражение с минимальным счётом на выезде в матче с корейцами.

Но из всех претендентов наиболее комфортно может чувствовать себя Ирак. Он в последнем туре померится силами с опустившейся на последнюю строчку и лишённой мотивации Сирией и имеет отличную возможность обойти ОАЭ и в июне сыграть в стыке с Австралией.

Победитель этого противостояния сойдётся со сборной, занявшей пятую позицию в отборочном турнире Южной Америки.

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Северная Америка

Кто вышел: Канада.

Сколько путёвок осталось: две, ещё одна сборная сыграет стыковой матч с представителем Океании.

Из КОНКАКАФ участие в мундиале пока гарантировала себе только Канада. Квалификацию «кленовых листьев» в Катар смело можно назвать историческим событием. Прежде они не хватали звёзд с неба и, как правило, оказывались не в состоянии навязать борьбу главным конкурентам: США, Мексике, Коста-Рике и другим. Да и футбол в стране по популярности даже рядом не стоял с хоккеем. А на первенство планеты до того канадцы пробились лишь раз — в 1986-м — и уехали оттуда, не набрав ни одного очка.

Однако в последние годы ситуация кардинальным образом изменилась. Подросло талантливое поколение исполнителей, которые заявили о себе в сильнейших лигах Европы: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Кайл Ларин («Бешикташ»), Стефен Эустакиу («Порту»). Неудивительно, что в таком крепком составе подопечные Джона Хердмана не оставили соперникам шансов в нынешнем отборочном турнире. В заключительном раунде они одержали восемь побед в 13 матчах при четырёх ничьих и единственном поражении от Коста-Рики. А Ларин лидирует в гонке бомбардиров с 13 голами.

А вот Мексика и США пока не решили задачу. «Звёздно-полосатые» в связи с этим даже попали в курьёзную ситуацию. Разгромив дома Панаму, американцы принялись праздновать выход на ЧМ. Но теоретически они ещё могут опуститься на четвёртое место, поскольку, как и мексиканцы, опережают Коста-Рику на три очка, а в последнем туре встретятся с ней на выезде.

Для того чтобы обойти конкурента, «лос тикос» недостаточно просто одержать победу, поскольку они серьёзно уступают ему по разнице забитых и пропущенных мячей (+3 против +13). Мексиканцы также лучше по этому показателю (+7), а в последнем туре вдобавок примут немотивированный Сальвадор.

Поэтому именно костариканцы, на первенстве планеты в Бразилии добравшиеся до четвертьфинала, с постаревшими лидерами в ростере с большой долей вероятности в стыке встретятся с представителем Океании.

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Южная Америка

Вышли на ЧМ: Бразилия, Аргентина, Эквадор, Уругвай.

Осталось путёвок: пятая команда сыграет в стыке с представителем Азии.

В КОНМЕБОЛ четвёрка участников ЧМ, как и в Азии, оказалась определена заранее. Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай за тур до финиша оказались недосягаемыми для преследователей.

Зато на пятую строчку претендуют сразу три сборные: Перу (21 очко), Колумбия (20) и Чили (19). А вот Парагвай, Боливия и Венесуэла лишились шансов на поездку в Катар. Однако они ещё могут внести свой вклад в распределение путёвок. Например, парагвайцы на выезде сыграют с перуанцами, а венесуэльцы примут колумбийцев. Чилийцев же ждёт домашнее противостояние с Уругваем.

Подопечные Рикардо Гареки, успешно выступившие на ЧМ в России, на первый взгляд находятся ближе оппонентов к решению задачи. Однако им может помешать не лучшая разница голов (-5). У Колумбии — 0, у Чили — те же -5.

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Африка

Отобрались на ЧМ: —.

Осталось путёвок: пять.

Зато в Африке вся борьба впереди. Обладатели пяти путёвок на ЧМ определяются в стыках с участием десяти сильнейших сборных. Первые матчи не выявили явного фаворита ни в одной паре. Две встречи завершились вничью, а в трёх была зафиксирована победа одной из сторон с минимальным счётом.

В центральном матче 29 марта в Дакаре сойдутся Сенегал и Египет. Хозяевам предстоит нивелировать минимальное преимущество гостей. Также на «Леопольд Седар Сенгор» состоится очередная очная дуэль партнёров по «Ливерпулю» Садио Мане и Мохаммеда Салаха. Первый накануне встречи дал смелый прогноз и признался, что золото ЧМ теперь является его главной мечтой. Кубок африканских наций «львы теранги» уже взяли, причём в финале в начале февраля оказались сильнее как раз египтян.

В наиболее комфортном положении в преддверии ответных стыков находятся две другие сборные с севера континента — Алжир и Тунис. Они имеют в активе выездные победы над Камеруном и Мали соответственно. Джамель Бельмади вдобавок может похвастать мощным козырем в лице лучшего бомбардира отборочного этапа Ислама Слимани. Форвард отличился уже восемь раз, в том числе забил единственный мяч в Дуале.

Наконец, Гана и Нигерия, а также ДР Конго и Марокко сильнейшего в первых стыках не выявили. Однако небольшое преимущество окажется на стороне нигерийцев и марокканцев, которые сыграют дома.

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Океания

Вышли на ЧМ: —.

Осталось путёвок: лучшую команду ждёт стык с представителем Северной Америки.

Сборным из самой слабой зоны традиционно приходится тяжелее всех в борьбе за попадание на ЧМ. Океания, в отличие от других конфедераций, до сих пор не имеет прямых путёвок на турнир. Да и после перехода Австралии в Азию здесь остался один явный фаворит — Новая Зеландия.

Однако в этом году «белые» едва не совершили громкую сенсацию со знаком минус. В полуфинале отборочного турнира они столкнулись с серьёзным сопротивлением Таити. Участник Кубка конфедераций — 2013 на протяжении 69 минут сдерживал атаки фаворита, но затем всё же позволил отличиться Либерато Кэкачей. Этот гол определил судьбу противостояния.

Во втором полуфинале Соломоновы Острова предсказуемо оказались сильнее Папуа — Новой Гвинеи — 3:2, хотя и пропустили первыми. Решающий матч состоится 30 марта в Катаре, и если Соломоновы Острова остановят грозного по местным меркам оппонента, то это станет настоящим чудом. Победитель же в июне померится силами с командой, занявшей четвёртое место в квалификационном турнире Северной Америки.