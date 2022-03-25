Швеция в дополнительное время одолела Чехию и сыграет с Польшей в финале стыков ЧМ-2022

Сборная Швеции по футболу в дополнительное время одержала победу над командой Чехии в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу скандинавов. Единственный мяч в игре на 110-й минуте забил Робин Квайсон с передачи Александера Исака.

Таким образом, шведы пробились в решающий матч стыков, где 29 марта сыграют с поляками. Напомним, что Польша автоматом прошла в финал после отстранения сборной России.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что сборная Италии впервые в истории второй раз подряд пропустит ЧМ по футболу.