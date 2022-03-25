Дубль Бэйла принёс Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022

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Сборная Уэльса по футболу взяла верх над командой Австрии в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

Игра состоялась в Кардиффе и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе валлийцев дубль оформил Гарет Бэйл, который отметился голами на 25-й и 51-й минутах. Гости ответили только результативным ударом Марселя Забитцера на 64-й.

Таким образом, валлийцы пробились в финал стыков, в котором сыграет с победителем матча Шотландия — Украина. Однако дата решающей встречи остаётся неизвестна, так как второй полуфинал сетки A перенесена из-за политической ситуации на Украине.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Украину нужно пустить на ЧМ-2022 без стыков.

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