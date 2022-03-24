Джонсон считает, что Украину нужно пустить на ЧМ-2022 без стыков

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что сборная Украины по футболу должна попасть на чемпионат мира 2022 года без участия в стыковых матчах.

Как сообщает The Telegraph, политик назвал «хорошей идеей» предложение об автоматическом допуске украинской сборной до чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.

Напомним, что стыковой матч между Украиной и Шотландией перенесён с 24 марта на более поздний срок. Победитель этой пары должен встретиться в финальной игре стыков либо с Уэльсом, либо с Австрией.

Ранее Джонсон прокомментировал желание России провести чемпионаты Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

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