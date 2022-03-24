Джонсон считает, что Украину нужно пустить на ЧМ-2022 без стыков
Как сообщает The Telegraph, политик назвал «хорошей идеей» предложение об автоматическом допуске украинской сборной до чемпионата мира, который пройдёт в Катаре.
Напомним, что стыковой матч между Украиной и Шотландией перенесён с 24 марта на более поздний срок. Победитель этой пары должен встретиться в финальной игре стыков либо с Уэльсом, либо с Австрией.
Ранее Джонсон прокомментировал желание России провести чемпионаты Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.