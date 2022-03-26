Месси: после чемпионата мира мне придётся многое переосмыслить

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Венесуэлы (3:0).

«Я был счастлив в сборной долгое время, ещё до того как выиграл Кубок Америки. Люди показывают мне, что любят меня, и я им благодарен. После чемпионата мира мне придётся многое переосмыслить», — сказал после матча Месси.

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу со счётом 3:0. Один из мячей забил Лионель Месси. Аргентинская команда уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее Франция на 93-й минуте вырвала победу над Кот-д'Ивуаром в товарищеском матче.