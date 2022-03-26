Франция на 93-й минуте вырвала победу над Кот-д'Ивуаром в товарищеском матче

Сборная Франции по футболу на своём поле обыграла команду Кот-д'Ивуара в контрольном матче.

Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:1.

На 19-й минуте в составе гостей отличился Николя Пепе, а на 22-й Оливье Жиру забил ответный мяч. Причём для Жиру это 47-й гол в составе французской сборной. Он является вторым бомбардиром в истории «трёхцветных». На третьей компенсированной минуте игры Орельен Тчуамени отметился решающим голом.

29 марта Франция проведёт контрольную игру с ЮАР, а ивуарийцы в этот же день сыграют с англичанами.

Ранее сообщалось, что гол Эрлинга Холанда помог Норвегии победить Словакию в контрольном матче.