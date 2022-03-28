Хет-трик Пулишича помог сборной США разгромить Панаму в квалификации ЧМ-2022
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Встреча в Орландо завершилась со счётом 5:1 в пользу американских футболистов.
Хет-триком в составе победителей отметился полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич. Два гола из трёх он забил с пенальти. По голу отличились Пол Арриола и Хесус Феррейра. За Панаму единственный мяч забил Анибаль Годой.
Сборная США занимает второе место в отборочной группе, набрав 25 очков.
Ранее сборная Канады по футболу пробилась в финальную часть ЧМ-2022.