Сборная Канады по футболу пробилась в финальную часть ЧМ-2022

Сборная Канады разгромила команду Ямайки в матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев отличился Кайл Ларин (13'), Тажон Бушанан (44'), Дэвид Хойлетт (82'), а также в свои ворота забил Эдриан Мариаппа (88').

Подопечные Джона Хердмана набрали 28 очков и занимают первое место в турнирной таблице зоны команд Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Таким образом, канадцы гарантировали себе участие в финальной части мундиаля в Катаре и во второй раз в своей истории отобрались на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что голы Кая Хаверца и Тимо Вернера принесли Германии победу над Израилем в контрольном матче.