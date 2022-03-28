Сборная Канады по футболу пробилась в финальную часть ЧМ-2022

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Сборная Канады разгромила команду Ямайки в матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев отличился Кайл Ларин (13'), Тажон Бушанан (44'), Дэвид Хойлетт (82'), а также в свои ворота забил Эдриан Мариаппа (88').

Подопечные Джона Хердмана набрали 28 очков и занимают первое место в турнирной таблице зоны команд Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Таким образом, канадцы гарантировали себе участие в финальной части мундиаля в Катаре и во второй раз в своей истории отобрались на чемпионат мира. 

Ранее сообщалось, что голы Кая Хаверца и Тимо Вернера принесли Германии победу над Израилем в контрольном матче.

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