Манчини заявил, что будет готовить сборную Италии к Евро-2024

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини продолжит работу в национальной команде.
Манчини заявил, что будет готовить сборную Италии к Евро-2024
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  • © Claudio Villa

«Нужно подготовить команду к чемпионату Европы — 2024, который пройдёт через два года. Это наша работа. Я хотел выиграть Евро и чемпионат мира. С ЧМ придётся подождать, но мне нравится эта работа», — цитирует Football Italia.

Напомним, что итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи.

Ранее Манчини сделал заявление после непопадания сборной Италии на ЧМ-2022.

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