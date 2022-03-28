Манчини заявил, что будет готовить сборную Италии к Евро-2024

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини продолжит работу в национальной команде.

«Нужно подготовить команду к чемпионату Европы — 2024, который пройдёт через два года. Это наша работа. Я хотел выиграть Евро и чемпионат мира. С ЧМ придётся подождать, но мне нравится эта работа», — цитирует Football Italia.

Напомним, что итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи.

Ранее Манчини сделал заявление после непопадания сборной Италии на ЧМ-2022.