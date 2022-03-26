Манчини сделал заявление после непопадания сборной Италии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини выступил с заявлением после поражения от команды Северной Македонии в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года (0:1).

«Это действительно тяжело принять, но и смирение с поражениями в жизни — часть здорового пути человеческого и спортивного роста. Единственный правильный шаг сейчас — поднять голову и работать на будущее», — написал Манчини в Instagram*.

Итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи.

Таким образом, сборная Италии не вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Ранее Капелло заявил, что сборная России обыграла бы команду Италии.

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