Манчини сделал заявление после непопадания сборной Италии на ЧМ-2022
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«Это действительно тяжело принять, но и смирение с поражениями в жизни — часть здорового пути человеческого и спортивного роста. Единственный правильный шаг сейчас — поднять голову и работать на будущее», — написал Манчини в Instagram*.
Итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи.
Таким образом, сборная Италии не вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.
Ранее Капелло заявил, что сборная России обыграла бы команду Италии.
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