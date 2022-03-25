Капелло считает, что сборная России обыграла бы команду Италии

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал поражение Италии в полуфинале стыкового матча ЧМ-2022 от Северной Македонии (0:1).
Капелло считает, что сборная России обыграла бы команду Италии
  • Gettyimages.ru
  • © Yifan Ding

«Думаю, сборную Италии вчера обыграла бы и Россия. Знаю, как русские футболисты могут бороться за свой шанс. Италия вчера не играла в полную силу», — цитирует Капелло Sport24.

Подопечные Роберто Манчини на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории не сыграют на двух чемпионатах мира подряд.

При этом Италия является действующим чемпионом Европы.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии.

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