Мостовой: для Италии невыход на ЧМ-2022 по футболу — катастрофа

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Италии в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с Северной Македонией.
Мостовой: для Италии невыход на ЧМ-2022 по футболу — катастрофа
  • РИА Новости

«Для Италии это шок и полная катастрофа. Футбол — удивительная игра. Итальянцы были в три раза сильнее, но Македонии повезло, залетел мяч», — цитирует экс-футболиста московского «Спартака» «Чемпионат».

По его мнению, сборная Македонии показала невнятную игру, но результатом балканские футболисты могут гордиться. Он уверен, что Португалия в финале стыков переиграет Македонию.

Итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини  назвал невыход на ЧМ-2022 наибольшим разочарованием в своей карьере.

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