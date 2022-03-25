Фиаско Италии, дубль Бэйла и незасчитанный гол Кухты: чем запомнились полуфиналы плей-офф за выход на ЧМ-2022

Сборная Италии нанесла 32 удара по воротам, но пропустила на 92-й минуте и потерпела сенсационное поражение от команды Северной Македонии. Португалия взяла верх над Турцией, а дубль Гарета Бэйла помог Уэльсу обыграть Австрию. В свою очередь, Швеция в дополнительное время сломила сопротивление Чехии, а главный арбитр не засчитал гол форварда «Локомотива» Яна Кухты. Чем завершились полуфинальные матчи плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года по футболу — в материале RT.

Трагедия Италии

Главная сенсация дня произошла на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, где сборная Италии принимала команду Северной Македонии. В своей истории действующие чемпионы Европы ни разу не проигрывали соперникам и ожидаемо считались явными фаворитами. В преддверии матча коэффициент на победу гостей составлял 16,0, и это несмотря на серьёзные кадровые потери скуадра адзурра. Роберто Манчини не мог рассчитывать на ветерана обороны Леонардо Бонуччи, а также правого защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. И это не считая одной из главных звёзд Евро-2020 Федерико Кьезы, продолжающего восстанавливаться после тяжёлой травмы.

Однако отсутствие ряда ключевых фигур практически не сказалось на игре итальянцев. Хозяева ожидаемо доминировали над менее мастеровитыми соперниками и могли открывать счёт ещё в первом тайме. Вышедший с капитанской повязкой Чиро Иммобиле промахнулся из убойной позиции, а Доменико Берарди не смог воспользоваться грубейшей ошибкой Столе Димитриевски. Македонский голкипер подарил мяч форварду «Сассуоло», но его удару не хватило силы.

Во второй половине Иммобиле и Берарди продолжили транжирить моменты. На двоих они 15 раз приложились к мячу, но лишь трижды попали в створ. Причём более явные шансы имел именно Доменико, но в этот день удача отвернулась от него. Тем не менее Манчини продолжал верить в нападающего и заменил его лишь за минуту до окончания основного времени. Тогда в активе Италии значилось 30 ударов по воротам и 1,96 ожидаемого гола (xG).

Что касается Северной Македонии, то она к этому моменту лишь раз потревожила Джанлуиджи Доннарумму. За минуту до окончания первого тайма счастья попытал Александар Трайковский, но только размял голкипера «Пари Сен-Жермен». И кто бы мог подумать, что вторым «выстрелом» он застанет его врасплох и перечеркнёт шансы Италии выступить на втором мундиале подряд. На 92-й минуте бывший вингер «Палермо» пробил практически с той же точки, что и в первом случае, но на этот раз прямо в угол. Шокированные итальянцы рухнули на газон, а немного позже прозвучал финальный свисток.

Упущенные моменты Турции

За путёвку на мундиаль подопечным Благойи Милевски предстоит сразиться со сборной Португалии. Как и Италия, она не без потерь подошла к противостоянию с Турцией. Отсутствовали и центральный хавбек Ренату Санчеш, и мастеровитый дуэт защитников — Рубен Диаш и Пепе. Однако это не помешало хозяевам подтвердить свой статус и относительно уверенно пройти дальше.

В первом тайме португальцы дважды поразили ворота противника и обеспечили себе комфортное преимущество. Причём в обоих голах поучаствовал Отавио. Сначала полузащитник «Порту» отличился сам, добив в сетку отскочивший от штанги мяч после дальнего удара Бернарду Силвы. А затем нашёл диагональной передачей Диогу Жоту. Форвард «Ливерпуля» неотразимо пробил головой.

Турки ответили после перерыва, а главным действующим лицом в атаке гостей стал Бурак Йылмаз. Сначала он точным ударом завершил многоходовку и сократил отставание, а затем чуть было не выпросил пенальти — нырок оказался слишком явным. Но возможность пробить с точки он всё же получил. На 85-й минуте опытнейший Жозе Фонте попал по ноге Энесу Уналу и «привёз» 11-метровый в собственные ворота. Исполнять его вызвался форвард «Лилля», но сотряс перекладину. Гости оказались в психологическом нокдауне, а уже в компенсированное время пропустили в третий раз. Рафаэл Леау вывел Матеуса Нуньеса на рандеву с вратарём, а тот не промахнулся.

Бенефис Бэйла

Не менее напряжённым получился матч в Кардиффе, главным героем которого стал Гарет Бэйл. В последний раз форвард «Реала» выходил на поле в середине февраля, после чего пропустил более месяца из-за различного рода травм. В минувшие выходные он не попал в заявку на эль-класико из-за проблем со спиной, но удивительным образом успел восстановиться к встрече с Австрией. И впоследствии доказал, что выступления за сборную Уэльса по-прежнему имеют для него архиважное значение.

За 90 минут Бэйл лишь дважды попал в створ, но в обоих случаях его удары оказались разящими. Сначала он феноменальным образом забил со штрафного, по манере исполнения напомнив своего бывшего партнёра по королевскому клубу. Подобно Криштиану Роналду он сделал несколько длинных шагов назад, встал в фирменную позу португальца, выдохнул и отправил мяч точно под перекладину. А в начале второго тайма вновь отличился после розыгрыша стандарта. На этот раз Гарет откликнулся на пас с фланга после розыгрыша углового и неотразимо пробил в дальний угол, укрепившись в статусе лучшего бомбардира Уэльса в истории. В его активе стало 38 голов — на десять больше, чем у легендарного форварда «Ливерпуля» Иэна Раша.

Австрийцы попытались взвинтить темп и даже отыграли один мяч, причём не без помощи соперников. Дальний удар Марселя Забитцера получился не самым опасным, но вмешательство Бена Дэвиса лишь навредило голкиперу хозяев — рикошет от его ноги дезориентировал Уэйна Хеннеси. Однако развить этот успех не удалось. Более того, валлийцы могли довести счёт до крупного, но ни Дэниел Джеймс, ни сменивший его Бреннан Джонсон не смогли оставить не у дел Хайнца Линднера. Уэльс удержал преимущество и вышел в финал плей-офф, где сыграет с победителем встречи Украина — Шотландия.

Стойкость Швеции

Самым затяжным получилось противостояние команд Швеции и Чехии, которые значились в числе потенциальных оппонентов сборной России в борьбе за путёвку на мундиаль. В основное время они так и не смогли отметиться голами, хотя мяч оказался в сетке уже на 12-й минуте. Ян Кухта вышел в основе вместо травмированного Патрика Шика и здорово проявил себя после розыгрыша углового. Форвард «Локомотива» оказался расторопнее всех во вратарской и уже начал праздновать, но главный арбитр Майкл Оливер вместе с видеоассистентом усмотрели нарушение правил в действиях его партнёра. В ходе верховой борьбы Якуб Брабец сфолил на Викторе Линделёфе.

Шансы забить упустили Деян Кулушевский и Милан Гавел, вследствие чего соперникам пришлось провести на поле дополнительные полчаса. В овертайме шведы смотрелись гораздо свежее чехов и заслуженно взяли верх. Эффектная стеночка с участием Александра Исака и Робина Квайсона завершилась точным ударом последнего. За выход на чемпионат мира «тре крунур» поборются с Польшей.