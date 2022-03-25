Бонек: исключил бы Россию и Белоруссию из всех турниров, если бы всё зависело от меня

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Вице-президент УЕФА и бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поделился мнением о санкциях в отношении России и Белоруссии.

«УЕФА забрал у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов, когда российские самолёты ещё летали над Европой. Затем исключил все российские команды из всех соревнований. По мере развития геополитической ситуации было решено, что и на Беларусь будут наложены гигантские ограничения», — цитирует Бонека Polsatsport.

По его словам, он изначально выступал за введение санкций против Белоруссии, а также объяснил, что УЕФА «не пошёл до конца», так как организации приходится принимать решения, которые можно было бы отстоять перед вышестоящими органами.

«Если бы все зависело только от меня, я бы исключил и Беларусь, и Россию из всех соревнований», — добавил чиновник.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия во всех международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Это же коснулось и белорусского футбола.

Ранее защитник «Бетиса» и сборной Испании Эктор Бельерин высказался о ситуации с отстранением сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года из-за ситуации на Украине.

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